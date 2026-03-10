西垣匠が、4月6日スタートの森カンナ主演ドラマ『多すぎる恋と殺人』（日本テレビ系／毎週月曜24時24分）に出演することが決定。森演じる刑事に片想いをする、後輩刑事役を務める。【写真】森カンナ＆西垣匠のカッコいい2ショット大人の女性をターゲットにした「ドラマDEEP」第1弾となる本作は、自由に生きる“奔放刑事”の数々の恋と別れを描く、超刺激的なラブ×コメディー×サスペンス。主人公・谷崎真奈美（森カンナ）は