MUCCの逹瑯とNoGoDの団長がMCを務めるMAVERICK DC GROUP公式配信番組『音楽情報ライヴ「いじくりROCKS！」』が3月16日19時から配信される。放送73回目の番組ゲストとして出演するのは、MUCCのサポートドラムとして参加することが決定している庄村聡泰(ex.[ALEXANDROS] / Dr.DOWNER)とNatsu(NOCTURNAL BLOODLUST)だ。かねてからMUCCと交流があり、現在はサポートドラマーとして近しい立場にある庄村聡泰とNatsuからどんな話が聞ける