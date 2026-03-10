青柳翔が主演、ハ・ヨンス、三河悠冴が共演する映画『ディッシュアップ』が、6月20日より東京・新宿K’s cinemaにて公開されることがが決定。キャスト、監督コメント、場面スチール11点が到着した。【写真】ハ・ヨンスが奔放なアルバイトに！映画『ディッシュアップ』場面写真ギャラリー本作は、大阪芸術大学卒業制作の『BAD TRIP』（18）がカナザワ映画祭などの国内の映画祭で話題となり、その後、短編作品『猟果』がSKIPシ