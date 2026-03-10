元ＪＲＡ所属馬の地方競馬デビュー戦の結果に、ＳＮＳ上では悲鳴が上がっている。２０２４年に東京盃・Ｊｐｎ２、北海道スプリントＣ・Ｊｐｎ３を勝ったチカッパ（牡５歳、大井・佐宗応和厩舎、父 リアルスティール）が１０日、大井競馬メーンの１１Ｒ・ フジノウェーブ記念競走（Ｓ３、ダート１４００メートル＝１６頭立て）に出走し、７着に敗れた。同馬は単勝２・１倍の１番人気でゲートイン。まずまずのスタートから道中