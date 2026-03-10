【モデルプレス＝2026/03/10】モデルの森絵梨佳が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの小学生向け弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳1児のママモデル「蓋閉まる？」コロッケ目立つ手作り小学生弁当◆森絵梨佳、彩り豊かな「本日の小学生弁当」を披露森は「本日の小学生弁当」と報告。 公開された写真には、大きなコロッケが目を引く曲げわっぱのお弁当が写っている。 副菜にはひじきの煮物やポテトサ