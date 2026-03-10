◆オープン戦阪神２―１西武（１０日・甲子園）ドラフト２位ルーキー・岩城颯空（はくあ）投手（２２）＝中大＝が中継ぎとして無安打無失点投球を続けている。この日は同点の５回から２番手として登板。打者４人に対し１四球３奪三振の好投を見せ、「全体的に落ち着いて投げることができました」とうなずいた。力のある直球と堂々としたマウンドさばきを武器に、中大から２５年ドラフト２位で西武に入団した左腕。ここまで