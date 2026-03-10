shallmが、2026年4月より放送のTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のエンディングテーマに新曲「何なんですか？」が起用されたことを発表した。TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』は、転生先を自由に選べる世界を舞台に、主人公・俺の“痛快異世界転生記”を描くファンタジー作品で、最新映像を収録した本PVが本日解禁された。アニメ映像に加えて、実写映像