ＤＲＥＡＭＳＣＯＭＥＴＲＵＥの中村正人が１０日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。３０年ぶりに出たという鼻血が１３時間止まらなかったことを明かした。中村は「３０年ぶりぶり鼻血が出ました」と報告。続けて「鼻血の止める方法を検索して、音声入力でポストしてます。鼻血は恐ろしく綺麗な赤です。椅子に座り少しうつぶく姿勢をとって小花を抑えて１０分から１５分キープ。途中で確認せずしっかりと圧迫し続ける