ENHYPENが、JUNGWON、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの6人メンバー体制にチームを再編することが明らかになった。HEESEUNGはグループを離れ、ソロアーティストとして活動する予定であることが、所属レーベルのBELIFT LABより本日3月10日に発表となった。BELIFT LABは同日、グローバルスーパーファンプラットフォーム“Weverse”を通じて、「ENHYPENが今後進むべき方向性と次の目標について悩み、議論を重ねてきた」と伝え、「