ワールド・ベースボール・クラシック野球日本代表「侍ジャパン」は10日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCの最終戦でチェコと対戦する。試合を配信する「Netflix」にフリーアナウンサーの徳光和夫氏がゲスト出演した。試合前、大会アンバサダーの俳優・渡辺謙、スペシャルサポーターの二宮和也とともに徳光氏も出演。原辰徳氏、高橋由伸氏という巨人の歴代監督2人と並んでグラウンドに立った。