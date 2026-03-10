留学生対象の企業説明会岡山コンベンションセンター岡山・北区駅元町 岡山県での就職を希望しているアジアからの留学生を対象にした企業説明会が10日、岡山市で開かれました。 中国やベトナムなどアジアからの留学生・約100人が参加し、岡山県内の企業33社が業務内容や福利厚生について説明しました。 説明会は、岡山県で働きたい留学生と、留学生を正社員として採用することを考えている企業をつなげよう