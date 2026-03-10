パラリンピックでも、東海地方ゆかりの選手が大活躍です。 【写真を見る】アルペンスキー村岡桃佳選手(29) ケガ乗り越え銀メダル ｢まだまだ自分の中では通過点｣ ミラノ・コルティナパラリンピック 日本時間3月7日に開幕した、ミラノ・コルティナパラリンピック。9日、アルペンスキー女子スーパー大回転に出場したのは、前回の北京大会で金メダルを獲得し、2連覇を狙うトヨタ自動車所属の村岡桃佳選手（2