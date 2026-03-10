パルマの鈴木彩艶は復帰後ピッチには立てずイタリア・セリエAのパルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、負傷からベンチスタートまで復帰してきたもののピッチにまだ立てていない。選手起用についてカルロス・クエスタ監督は「ベストを尽くしてもらわなければならない」と述べているという。昨年11月に行われたACミラン戦に先発した鈴木は、この試合で左手を負傷して日本に戻り手術とリハビリを行っていた。先月、イタリアに戻