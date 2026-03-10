記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月10日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は10日の記者会見で、台湾地区の民進党当局は「経済・貿易投資」などを名目に国際社会で「台湾独立」分裂活動を行い、いわゆる「国際的空間」を拡大しようとしているが、その意図は極めて悪質で、必ず失敗に終わると述べた。郭氏はまた、次のように表明した。民進党当局の卑劣な手口は、台湾が中