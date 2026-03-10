消費税の減税や給付付き税額控除について話し合う「社会保障国民会議」に国民民主党が参加表明したことを受け、12日に実務者による会議が開かれることになりました。自民党・日本維新の会・チームみらいと、新たに参加する国民民主党の実務者協議の担当者がきょう、今後の日程などを協議し、「国民会議」の実務者会合を12日に開くことを確認しました。初会合では給付付き税額控除の海外の事例を確認するほか、消費税減税について今