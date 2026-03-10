当時15歳の少女に乱暴したとして、愛知県警西署は10日、監護者性交の疑いで、岐阜県可児市、無職鈴木広貴容疑者（48）を逮捕した。「弁護士が来るまで何も言えないです」と認否を留保している。逮捕容疑は2021年6月9日午前7時30分〜8時ごろ、同県多治見市内の住宅で、監護する立場を利用して、少女に乱暴した疑い。署によると、少女から昨年10月、被害の相談があり発覚した。