ヴィジュアル系バンド「the GazettE（ガゼット）」が10日、公式サイトを更新。ギターの葵を除名すると発表した。「度重なる背信行為」があったと主張した。発表を受け、葵が自身のXを更新。背信行為については反論したものの、メンバーやファンへの感謝を示した。葵は「夢を追いかけ出逢った5人が、同じ想いを胸に突き進んだ23年間は、私にとってかけがえのない時間であり、決して色褪せることのない想い出です。2001年末に私