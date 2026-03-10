10日の東京株式市場は、前日より1519円高い5万4248円で取引を終えました。上げ幅が1900円を超える場面もありました。トランプ大統領がイランへの軍事作戦について「ほぼ終わった」と述べたことで、株式市場では原油高への警戒感が和らいだ形です。