あすは晴れる所が多く、光は春なんですが、冬の名残の空気が残りそうです。冬物のコートが活躍するでしょう。【CGで見る】11日(水)〜17日(火)全国の週間天気予報春の日差したっぷりきょう、関東に雪をもたらした低気圧が次第に陸地から離れて、代わって移動性高気圧が日本付近をすっぽり覆う見込みです。このため、北海道から九州、沖縄にかけて全国的に晴れるでしょう。春の光が降り注ぎそうですが、空気はヒンヤリしそうです。冬