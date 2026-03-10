芸能事務所「人力舎」は10日に公式サイトを更新。所属するお笑い芸人・ゆってぃの名前を連想させる仮想通貨が存在するとして「弊社及びゆってぃは全く関与をしておりません」とし、注意を呼びかけた。同サイトで「弊社所属タレントの名前、タレント本人を連想させるようなビジュアルを用いた仮想通貨が発行されていることが確認されました」とし、「この度確認いたしました「Yuttycoin」につきまして、弊社及びゆってぃは全く