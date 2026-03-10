YouTuberのあやなんさんは3月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。明るい出来事があったことを示唆しました。【投稿】あやなんの近況「あやなんが幸せになりますように」あやなんさんは「この三月で今までの自分を卒業して気持ちの良い自分に生まれ変ろう〜と思えた今日だった」と報告。「なんとなく毒が全部抜けたような気持ち」になったようです。「これからも素敵な縁に恵まれますように」と、前向きな言葉をつづっています。コメ