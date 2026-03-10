2回から緊急登板となったノ・ギョンウンは2イニング無失点としっかり封じた(C)Getty Images韓国の奇跡の8強入りが話題を集めている。韓国は3月9日に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦を7−2と勝利。2009年の大会以来、17年ぶりの準々決勝進出となった。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソンの同点右越え2ラン進出には相手打線を2点以内に抑え、攻撃