上田に約3か月ぶりのゴールが生まれた(C)Getty Images日本人ストライカーがようやく長いトンネルを抜けた。オランダエールディビジ第26節でフェイエノールトの上田綺世がアウェーのNACブレダ戦で2ゴールを決め、シーズンでの得点数を20に伸ばした。上田にとっては昨年12月以来となるゴールであり、得点ランキングトップの座を確かなものにする、見事なパフォーマンスを披露した。【動画】上田綺世がついに…昨年12月以来のゴー