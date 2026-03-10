あす3月11日で東日本大震災から15年災害の記憶を風化させないために、宮城県のひまわりの種を配る活動に、石川県能美市の中学生たちが取り組みました。「閖上ひまわりの種を配っています」能美市の辰口中学校の生徒が配るのは「閖上ひまわり」。観光客も多く訪れる、金沢市民の台所・近江町市場で配りました。東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県名取市閖上地区に咲いていた、ひまわりの種を辰口中学校が譲り受け、2013年から