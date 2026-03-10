「おさるのジョージ バナナミルキークッキー」不二家は、絵本刊行85周年を迎えた人気キャラクターとの「おさるのジョージ」初コラボ商品を、全国の不二家洋菓子店で3月17日から順次発売する。不二家は、今年で85周年を迎えた人気キャラクター「おさるのジョージ」と初めてコラボレーションした商品を順次発売する。「おさるのジョージ幸せ！バナナのミルキーチョコケーキ」老若男女問わず世界中から愛される「おさるのジョージ」は