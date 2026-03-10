ロッテは、3月23日に、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、国民的飲料ブランド「カルピス」とのコラボ商品、「クーリッシュ×カルピス白桃」を発売する。「カルピス」の飲料商品の中でも、人気な白桃フレーバーの商品となっており、「カルピス」と白桃の味わいのバランスを意識した仕立てにしている。春の爽やかさを感じて気持ちをリフレッシュしたい人や、新生活で心をほっと落ち着かせたい人にもピッタリな、甘ずっ