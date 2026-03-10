「北海道あずき茶」伊藤園は、北海道伊藤園の社員を中心としたプロジェクトチームが企画・開発した、原料から生産、販売まで“オール北海道”にこだわった無糖茶飲料「北海道あずき茶」を、3月23日に北海道限定で発売する。北海道は、全国のあずき収穫量が日本一を誇る国内有数の産地。近年は「地産地消」や「地域ブランド」への関心の高まりを背景に、北海道産素材を活かした製品への支持が広がっている。また、素材本来の味わい