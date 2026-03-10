「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとした後味で好評を得ている「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」から、「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート 白桃」を、3月23日（一部経路除く）で発売する。同商品は、独自に開発したアイス専用のヨーグルトを混ぜ込んだ、なめらかで濃厚なコクが味わえるアイスを、やさしい甘さの白桃果汁ソースで包み