ノスタルジックな京都を楽しめる路面電車、通称「嵐電」の北野線が１００周年を迎えました。 ３月１０日、１００周年を迎えた京福電気鉄道の北野線。通称「嵐電」として市民や観光客に親しまれてきました。 現在は帷子ノ辻から北野白梅町までを結ぶ路線ですが、開通当時は北野天満宮の目の前まで路線が延びていました。京都らしいノスタルジックな景色が楽しめ、映画の舞台にもなった「嵐電」。 １０日は、北野天満宮の