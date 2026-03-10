フリーアナウンサー大島由香里（42）が10日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にMCとして生出演し、過去の週刊誌スクープを掘り返される一幕があった。番組では、大島やゲストのフリーアナ枡田絵理奈らを取り上げた報道などについて深掘り。大島は12年に「FLASH」（12年11月6、13日合併号）で報じられたプライベートの行動が紹介された。ちょうど大島がフジテレビの局アナ時代、夜のニュース番組「ニュースJAPAN