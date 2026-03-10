大阪刑務所で働いていた医師が、内部通報をした直後に異動を命じられたのは、報復人事だとして、国に約９０００万円の賠償を求め提訴しました。 訴えを起こしたのは、大阪刑務所で働いていた矯正医官の男性です。 訴状によりますと男性は、２０２１年から大阪刑務所で勤務していましたが、男性が不在の間に担当していた収容者に対し、別の医師が収容者の意思に反して抗精神病薬を２度にわたって注射したということです。