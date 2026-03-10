■全国の11日（水）の天気日本海に中心を持つ高気圧に広く覆われる見込みです。西・東日本や北日本の太平洋側は、晴れる所が多いでしょう。北日本の日本海側は、寒気の影響で雲が多めですが、こちらも晴れ間は期待できそうです。朝は全国的に冷え込みが強まりそうです。関東北部でも氷点下の冷え込みとなる見込みで、雪の残っている所では、路面凍結に注意が必要です。日中は、10日より少し高くなりますが、西・東日本では、平年に