《目が美しすぎる。紛れもなく私の思い描いていた“Ado”だった》《Adoって本当に実在するんだなって痛感した》自らの殻を破るような決意や前向きな覚悟を感じる2月26日、歌い手・Adoの半生が綴られた自伝的小説『ビバリウム』が出版。28日にはAdoのYouTubeチャンネルに、本と同じタイトルの実写MVが公開。初の顔出しにより、SNS上は冒頭のようにファンの歓喜に満ちた声であふれた。「'20年に社会現象となった楽曲『うっせぇわ』