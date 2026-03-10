大の里（右）が引き落としで藤ノ川に敗れる＝エディオンアリーナ大阪大相撲春場所3日目（10日・エディオンアリーナ大阪）横綱大の里は平幕藤ノ川に引き落とされ、初日から3連敗となった。21歳の藤ノ川は横綱初挑戦で金星。横綱豊昇龍は義ノ富士を首投げで退けて3連勝とした。3場所連続優勝と横綱昇進を狙う大関安青錦は若隆景を押し出し、連敗せずに2勝目を挙げた。大関琴桜は美ノ海をすくい投げで下して3連勝。関脇勢は高安