【AFC女子アジアカップ2026】北朝鮮女子代表 1−2 中国女子代表（日本時間3月9日／ウェスタン・シドニー・スタジアム）【映像】顔面に裏拳…衝撃の肘打ち（リプレイあり）北朝鮮女子代表DFによる“顔面への肘打ち”が、中国メディアの間で物議を醸している。日本時間3月9日、オーストラリアで開催中のAFC女子アジアカップ2026のグループB第3節で北朝鮮代表と中国代表が対戦。イエローカードが両チーム合わせて8枚も飛び交う荒