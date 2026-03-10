俳優・鳴海唯が、小冊子・季刊ＺＩＮＥの第２号「Ｍａｇｉｃｈｏｕｒ“Ｒｏｍａｎｔｉｃ”ＰＭ１：００‐４：００ＮＡＲＵＭＩＹＵＩ」（日本出版貿易）を４月１０日に発売することが決まった。１月に発売した第１号の「Ｎａｔｕｒａｌ」は、即完売。今作は、屋外ロケ撮影で自然光を巧みに使いながら幻想的な瞬間を切り取ったカットの数々で構成されている。「Ｎａｔｕｒａｌ」とはまったく異なる鳴海唯の魅力が感じ