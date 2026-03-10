暗がりの中、照明器具の明かりを頼りに進められたのは行方不明者の捜索。インドネシアのごみ処分場で廃棄物の山が崩れ、数十台のごみ収集車などが巻き込まれました。地元メディアによりますと、この崩落で7人が死亡したということです。現場はインドネシア最大のごみ処分場。首都ジャカルタからの廃棄物を、1日当たり平均7500トンから8000トンを処理しています。3月8日、大雨が降り続いたことで大量のごみが崩落。付近にいた人たち