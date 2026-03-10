1960年代から80年代、日本のファッション黎明期にヘアメイクアップアーティストとして時代を牽引してきた川邉サチコさん。多くの天才たちとの数々の仕事のなかでも、世界的モデル・山口小夜子さんと過ごした温かな日々が忘れられないという――。※本稿は、川邉サチコ『87歳。“私基準”で生きる』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。撮影＝操上和美若き日の川邉サチコさん。日本のヘアメイクアップアーティストの先駆