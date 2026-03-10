脳をいい状態に保つにはどうすればいいか。脳内科医の加藤俊徳さんは「何かを深く考え続けていると、脳の切り替えができないことが表情に出て、自然と笑わないで近寄りがたい人になる。このようなときに、自分でできる簡単な脳コンディショニングがある」という――。※本稿は、加藤俊徳『脳は右から若返る』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／yamasan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／yamasan