全日本プロレスの世界タッグ王者の「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」こと綾部蓮（２９）＆タロース（３４）組が挑戦者「斉藤ブラザーズ」の斉藤ジュン（３９）＆斉藤レイ（３９）の打倒へ自信を見せた。斉藤ブラザーズとのＶ３戦（１５日、後楽園ホール）を控えているＴｏＣは１０日、都内で開かれた会見に出席。綾部は「去年の最強タッグ優勝の時も、その後の世界タッグ奪取時点でも、斉藤ブラザーズ不在の中での結