大関は4回2/3を3安打2失点ロドリゲスは8球で3者凡退ソフトバンク2軍は10日、タマホームスタジアム筑後で春季教育リーグ・広島戦を行い、1-9で敗れた。先発の大関友久投手は初回を3者凡退に抑える立ち上がり。2回にモイセス・ラミレス内野手の本塁打で先制を許したが、その後は守備の乱れで1死一、二塁のピンチを背負いながらも後続を打ち取り最少失点で切り抜けた。打線は4回2死二塁からジョナサン・モレノ内野手の適時打で