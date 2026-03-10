美容外科『高須クリニック』院長の高須克弥氏（81）が7日に告知していたダウンタウン・松本人志（62）出演のCM第2弾が8日放送の『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』（日本テレビ系）内で放送された。「前週となる3月1日放送の『ガキ使』で第1弾CMが流れています。同CMに松本さんは黒髪カツラのヒゲ面でほんの数秒の出演。第1弾と第2弾でCMの作りはほぼ同じで、松本さんの動きが微妙に違う程度でしたね」（スポーツ紙記者）