米トランプ大統領がCBSテレビに｢（戦争は）ほぼ終わった。（イランには）海軍も通信網も空軍もない軍事的には何も残っていない｣と語ったことに、世界が戸惑いと不信感に包まれている。2026年3月10日放送の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（日本テレビ系）では、NNNワシントン支局の山崎大輔記者は、これはトランプ氏の場当たり的な発言だと報告した。「戦闘を終結する具体策がない」山崎記者は「戦闘が長期化するという懸念から原