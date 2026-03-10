理系の男性は一般的に「論理的な会話」や「筋道の通った説明」を好むもの。感性にまかせた女子トークでは、あなたの良さがいまいち伝わらないかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性175名に聞いたアンケートを参考に「『賢いね！』と理系男子に認められるしゃべり方」をご紹介します。【１】ダラダラと続くのではなく、ちゃんとオチらしきものを用意する「これは本当に大事。オチがないなら、ないと言って始めてほ