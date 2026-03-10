◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）＝３月１０日、美浦トレセン悔しい敗戦を重ねるごとに思いは強くなっている。４戦続けて重賞２着のドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）は１０日、美浦・坂路で５９秒５―１４秒７をマークし、力強く駆け上がった。「けっこうしっかりやって上がってくる馬」と宮田調教師が表現するように、稽古を積