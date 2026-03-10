◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が、横綱・大の里（二所ノ関）を引き落とし、初白星とした。正面からぶつかると、右のど輪で相手を起こし、左でおっつけ。左に回りながらの引き技で、相手を土俵にはわせた。２１歳が横綱初挑戦で金星を挙げた。「朝から気合が入っていた。勝ててよかった。立ち合いもしっかり当たることができた」と振り返った。初日の霧島（音羽山）