大阪市は１０日までに、さくらの開花が観測された日と同日に、大阪城天守閣をカラーライトアップし桜色に照らすことを発表した。これは、さくらの標本木を有し、大阪市内随一のさくらの名所としても知られる大阪城公園に、国内外から多くの人が来るきっかけとなるよう、また、市民や来園者に春の訪れを感じてもらうことを目的に実施する。２３年に天守閣がフルカラーＬＥＤ照明を導入した際、照明デザイナー石井幹子氏の監修