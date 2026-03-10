秋篠宮ご夫妻は東京大空襲から81年となる10日、慰霊の法要に参列されました。午前10時頃、ご夫妻は墨田区の東京都慰霊堂に到着されました。「春季慰霊大法要」は、太平洋戦争末期だった81年前の3月10日に発生し、一晩で約10万人が犠牲になった東京大空襲と関東大震災の犠牲者に祈りをささげるもので、小池百合子東京都知事や遺族ら200人余りが出席しました。ご夫妻は春と秋の大法要に毎年のように参列を続けていて、知事の「追悼の