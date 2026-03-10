◇オープン戦広島1―6DeNA（2026年3月10日横浜）打撃好調の広島のドラフト1位・平川蓮（22＝仙台大）が、バットだけでなく足でもスタンドを沸かせた。初回1死三塁でデュプランティエから先制の左前適時打。2死後にはタイミングのいいスタートから二盗を決めた。3回1死では快足を飛ばして三塁内野安打。「アピールする立場。どんどん走っていくつもりでやっている」とうなずいた。昨秋の仙台六大学リーグで本塁打と打