ネパールで絶大な人気を誇る元ラッパーの首相就任がほぼ確実となりました。新政権誕生が目前となっているヒマラヤの国、ネパール。2025年、SNSの使用禁止をきっかけに、Z世代を中心とした大規模デモが発生。当時のオリ首相が辞任に追い込まれ、政権は崩壊しました。そして、今回行われた選挙で若い世代を中心に支持を集めているのが、前のカトマンズ市長で元ラッパーのバレンドラ・シャー氏率いる「国民独立党」です。バレン氏（35